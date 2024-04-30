حركة مطارات وموانئ البحر الأحمر اليوم.. تداول 18 الف طن بضائع ووصل 20 طائرة

يستعد مطار مرسي علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 20 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 158 رحلة يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع، حيث تقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فوروصولهم أرض المهبط.



وتبين من كشوف الرحلات المقرر وصولها على مدار ساعات اليوم وصول 20 رحلة طيران بينها 3 رحلات من المطارات الألمانية و4 رحلات منالتشيك و3 من إيطاليا، ورحلة داخلية واخرى من سويسرا وبلجيكا وهولندا، 5 من بولندا.



الجدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى وحتي الجمعة المقبلة 158 رحلة طيران أغلبها مندول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة، وتقوم السلطات المختصة بالإجراءات اللازمة مع السياح الوافدين للمطار وإنهاء الاجراءات في اسرع وقت.

حركة الملاحة بموانئ البحر الاحمر

في سياق آخر أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 616 شاحنة و180 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 387 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 229 شاحنة و40 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين الرياض والحرية1، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت العبارة الرياض، كما تم تداول 4050 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا، بريدج وآور . كما شهد ميناء بورتوفيق امس مغادرة السفينة JASMINE علي متنها 10000 طن دقيق تصدير الي اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها.