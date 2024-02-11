تأجيل دعوى استبعاد عبدالحليم علام من منصب نقيب المحامين

أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر طعن وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبدالحليم علام، نقيبًا للمحامين واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات لجلسة 18 فبراير الجاري.



وأكدت الدعوى أن عبدالحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبًا عامًا للمحامين بتاريخ 9 أبريل الماضى وهو نقيب فرعي للإسكندرية وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.