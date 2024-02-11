الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى استبعاد عبدالحليم علام من منصب نقيب المحامين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر طعن وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبدالحليم علام، نقيبًا للمحامين واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات لجلسة 18 فبراير الجاري.

وأكدت الدعوى أن عبدالحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام، وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبًا عامًا للمحامين بتاريخ 9 أبريل الماضى وهو نقيب فرعي للإسكندرية وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

محكمة القضاء الإداري الانتخابات نقيبا للمحامين عبد الحليم علام منصب النقيب الفرعي

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