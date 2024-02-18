الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصر ترحب باعتماد المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى ترشيح العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الرابعة والأربعين التى عقدت بأديس أبابا يومى 14 و15 فبراير الجارى، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
واعتبرت مصر أن هذا الاعتماد يمثل دعمًا مهمًا للترشيح المصري، لا سيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضى، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية للمرشح المصرى.

مصر أديس أبابا مرشح مصر خالد العناني

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