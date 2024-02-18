مصر ترحب باعتماد المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى ترشيح العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو

رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الرابعة والأربعين التى عقدت بأديس أبابا يومى 14 و15 فبراير الجارى، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

واعتبرت مصر أن هذا الاعتماد يمثل دعمًا مهمًا للترشيح المصري، لا سيما بعد اعتماده من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية العام الماضى، الأمر الذي يكفل دعم الكتلتين العربية والإفريقية للمرشح المصرى.