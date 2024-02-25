الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

عنب
عنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: أهم العمليات 
1-التخلص من السرطانات في الاصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 الي3 عين ورش اكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم /لتر ماء +نصف سم مادة ناشرة وري الشتلات بمبيد فطري.
2-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة او المثمرة في الاصناف المتاخرة مثل العنب الرومي.
3-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء.
4-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
5-فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي الي تصمغ اشجار العنب.
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.
ثانيا: التسميد
أشجار العنب التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية:  2 لتر حامض نيتريك  للفدان + 2 لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة:   3 ك بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان
الرية الرابعة:  2ك نترات كالسيوم
السنة الأولى 6 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 10 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 15 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 15 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 20 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 20 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
 1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والبق الدقيق ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما يأتي كما سبف
2-مكافحة حفارات ساق العنب وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم او باستخدام السلك وقتل اليرقات.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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