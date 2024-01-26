الجمعة 26 يناير 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول نخيل البلح خلال يناير

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أولًا: أهم العمليات 

1- عزيق سطح التربة. 
2- تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف.
3-  الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس. 
4- جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع إخراج الفسائل في السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط تتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة. 

ثانيًا: التسميد

التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة

ثالثًا: برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يناير 32
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50

رابعًا: برنامج المكافحة

مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع.
إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصي بها.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أولًا: أهم العمليات 

1-  زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون. 
2- يتم استخدام أي مادة كاسرات السكون بعد إجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الأفرع وذلك للتبكير بالمحصول.
معدلات الإضافة 3: 5 لتر/ 100 لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء.
وتكرر الرشة بعد 5 أيام من الرشة الأولى بتركيز 3 لتر/ 100 لتر ماء على نفس الأشجار السابق رشها.
أمثلة- الدرمكس أو الفورامكي والدرومكس 50
3- عدم استخدام أي مركبات نحاسية.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل

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