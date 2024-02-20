الأربعاء 21 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التفاح

محصول التفاح
محصول التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها خلال شهر فبراير وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولاً: أهم العمليات 
1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط
4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق 
ثانيا: التسميد
اشجار التفاح التي تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر
الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2لتر حامض كبرتيك للفدان
الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-مكافحة من التفاح والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5% بمعدل 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة
2-مكافحة حفارساق التفاح والحلويات رائق الاجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم
3-مكافحة جعل الورد الزغبي مع باية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي على 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جاذبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الاشجار في ظل الشجرة
4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء
5-رش البياض الدقيقي والاشنات رش كوسيد 300جم /200لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200لتر ماء ويفضل الرش قبل التزهير
6-مكافحة تثقب اوراق التفاح ومرض جرب التفاح رش اكس كلوريد النحاس 4جم / 100 لتر ماء
7-مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق او المعاملة بإضافة الجير الحي

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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