"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التفاح مراعاتها خلال شهر فبراير وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: أهم العمليات

1-المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الاشجار

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط

4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد

اشجار التفاح التي تروى بالتنقيط للفدان

الرية الاولي: 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2لتر حامض كبرتيك للفدان

الرية الثالثة: 3 ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى مرتين في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة من التفاح والتربس والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها لمبادة 5% بمعدل 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

2-مكافحة حفارساق التفاح والحلويات رائق الاجنحة وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء بعد اجراء عمليات التقليم

3-مكافحة جعل الورد الزغبي مع باية التزهير وبعد التزهير عن طريق استخدام المصائد وهي عبارة عن علبة تحتوي على 100جم من الردة مضاف اليها 50سم عسل +50سم مادة جاذبة +10جم مبيد حشري لانت ويتم اذابة كل المكونات مع بعض وتعليقها على الاشجار في ظل الشجرة

4-مكافحة الاكاروسات رش اباماكس 1سم / لترماء +مادة ناشرة 1/2سم / لتر ماء

5-رش البياض الدقيقي والاشنات رش كوسيد 300جم /200لتر ماء + توبسين 120 جم/ 200لتر ماء ويفضل الرش قبل التزهير

6-مكافحة تثقب اوراق التفاح ومرض جرب التفاح رش اكس كلوريد النحاس 4جم / 100 لتر ماء

7-مكافحة القواقع بالجمع اليدوي والحرق او المعاملة بإضافة الجير الحي