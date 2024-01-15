الإثنين 15 يناير 2024
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مصر

معلومات المناخ.. توصيات لمزراعي العنب والخوخ المبكر

عنب
عنب

أوصى د. محمد علي فهيم - مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز تغير المناخ - مزارعي العنب والخوخ، بالمعاملة بكاسرات السكون خلال هذه الفترة مع الالتزام بالجرعة المناسبة وعدم زيادتها حتى لا يؤثر على معدلات ومستويات التخريج. 

ونصح "فهيم" كل من قام برش الكاسرات مبكرًا خاصة للعنب - بأنه سيحدث تكشف مبكر للبراعم الخضرية فى توقيت الانخفاض الحاد للحرارة بالتالي مهم الرش بالكبريت الميكروني بالتبادل مع البوتاسيوم فوسفيت حتى لا يحدث ضرر للبراعم الحديثة.

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن عدد ساعات البرودة في الفترة الحالية أقل من 10 ساعات من 300 ساعة في مصر الوسطى وأقل قليلا في جنوب الصعيد وسيوة والواحات والظهير الصحراوي الغربي وغيرها، مشيرًا إلى أنها أقل من المعدل لنفس الوقت من الشتاء لكن أفضل بكثير بعد سيطرة الكتلة الباردة على الأجواء في مصر.

وفي وقت سابق، قد  أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات 

1-  زيادة معدلات الري قبل الرش بكاسرات السكون 

2- يتم استخدام اي مادة كاسرات السكون بعد إجراء التقليم ويتم رش القصبات والدوابر الثمرية وتغطية جميع العيون التي على الافرع وذلك للتبكير بالمحصول

معدلات الإضافة 3: 5 لتر /100لتر ماء + مادة ناشرة 1/2سم لكل لتر ماء

وتكرر الرشة بعد 5 أيام من الرشة الأولي بتركيز 3لتر /100لتر ماء على نفس الاشجار السابق رشها

أمثلة   – الدرمكس أو الفورامكي والدرومكس 50

3- عدم استخدام أي مركبات نحاسية

ثانيًا: التسميد للفدان بالطن

ا-  يتم عمل الخدمة الشتوية للأشجار التي لم يتم خدمتها في شهر ديسمبر كما يأتي

عمر الشجرة 3 سنوات   8 -10 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة   200 كجم سلفات نشادر / الشجرة   100 كجم 

سلفات بوتاسيوم / شجرة   150 كجم سوبر فوسفات / الشجرة    100كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة

عمر الشجرة 10 سنوات   15 -20 طن سماد عضوي غلق/ الشجرة   200 كجم سلفات نشادر / الشجرة   150 كجم 

سلفات بوتاسيوم / شجرة   250 كجم سوبر فوسفات / الشجرة    150 كجم سلفات ماغنسيوم / الشجرة

ب- تسميد اشجار العنب التي تروى بالتنقيط وهي تضاف كجرعات تنشطية.

الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة رئيس مركز تغير المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوي الغربي جنوب الصعيد

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