الشعر النيجيري واحتفالية جالية مالي بالعيد في "زووم إفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC"، حلقة جديدة يوم غد الجمعة عن المواهب الإفريقية وعادات وتقاليد وثقافة القارة السمراء.

تجري الإعلامية سالي عاطف لقاء مع المطربة السودانية آسيا مدني، للحديث عن الموسيقي والفلكلور السوداني، حيث تقدم المطربة باقة من أروع أغانيها.

يعرض البرنامج تقريرًا عن احتفالية الجالية المالية في مصر بعيد الأضحى، وطرق احتفالهم وعاداتهم وتقاليدهم في العيد.

عن الشعر الإفريقي تجري سالي عاطف لقاء مع سفيان محمد، كاتب ومؤلف نيجيري، ليكشف عن خبايا الشعر والشعراء في نيجيريا، وعن أبرز مؤلفاته في هذا الشأن.

كما تجري لقاء مع الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، للحديث عن المشاريع والاستثمارات بين مصر ودول القارة، لتحقيق الأمن الغذائي.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة 8 مساء.