في ذكرى ميلاده.. نساء في حياة الراحل إسماعيل يس

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل إسماعيل يس الملقب بـ"أبو ضحكة جنان"، وولد بمحافظة السويس في 15 سبتمبر عام 1912، ثم انتقل إلى القاهرة في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء.

وامتلك الراحل إسماعيل يس صفات جعلت منه نجما من نجوم الكوميديا والفن، فهو مطرب و‌مونولوجست وممثل، وظل أحد رواد الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأُنتجت له أفلام باسمه.

ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر عام 1912 م، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا يافعاً، فقد التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي.



عندما أفلس محل الصاغة الخاص بوالده نتيجة لسوء إنفاقه ودخل السجن لتراكم الديون عليه، اضطر إسماعيل للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، فقد كان عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه منذ صغره، ثم اضطر إلى هجر المنزل خوفا من بطش زوجة أبيه ليعمل مناديا للسيارات بأحد مواقف السويس.

نساء في حياة إسماعيل يس:



لم تخلو حياة إٍسماعيل يس من النساء، حيث كان الجنس الناعم أحد العوامل التي أثرت في حياته؛ لذا في السطور التالية نرصد نساء أثرن في حياة "كوميديان الوطن العربي" إسماعيل يس.

وتُعتبر والدة إسماعيل يس المرأة الأولى في حياته، فقد تركته وهو طفل صغير، بسبب سوء معاملة والده لها، فقد رحلت عن الدنيا بسبب القسوة والقهر في معاملة والد إسماعيل يس، حيث كان مدمنًا للخمر ومغازلة النساء.



في المرتبة الثانية تأتي السيدة الثانية وهي زوجة والده، وكانت تعامل إسماعيل يس بقسوة وعنف، الأمر الذي دفعه لترك المنزل أكثر من مرة.

لم يحظ النجم المحبوب بحنية الأم، فكانت جدته لأمه إحدى أسباب تعميق جراحه، فلم تطبق مقولة "أعز الولد ولد الولد" بل كانت تعامله بقسوة وعنف؛ اعتقادًا منها أنها تنتقم لابنتها التي توفيت بسبب أبيه.

وتزوج إسماعيل يس من المونولجست سعاد وجدي، التي انفصل عنها بعد شهرين بسبب الخيانة، فيما تزوج بعدها الراقصة ثريا حلمي، ولكن سرعان ما انفصل عنها بسبب تصرفاتها الطائشة، والزوجة الثالثة كانت فوزية، التي جعلته يغير فكره عن الزواج، حيث عاش معها أفضل أيام حياته.