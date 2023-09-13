فى ذكرى مخرج "ليالي الحلمية".. أبرز أعمال المخرج إسماعيل عبد الحافظ

رحل عن عالمنا المخرج إسماعيل عبد الحافظ في مثل هذا اليوم عام 2012، و يعتبر “عبد الحافظ” واحد من اهم مخرجين الدراما التلفزيونية المصرية كما شكل ثنائي مع الكاتب الكبير اسامة انور عكاشة.

وولد المخرج اسماعيل عبد الحافظ في 15 مارس 1941 و تخرج من كلية الاداب قسم لغة شرقية من جامعة عين شمس عام 1963، وتم تعينه في الإذاعة و التلفزيون و بدأ عمله كمساعد مخرج في مراقبة الأطفال ثم بعد ذلك انتقل عام 1965 الى مراقبة المسلسلات.

من أبرز أعماله مسلسل ليالي الحلمية و الشهد و الدموع و هم درة الاعمال الدرامية العربية وليست المصرية فقط ويرجع ذلك لارتفاع نسبة مشاهدتهم منذ فترة الثمنينات حتى الآن، حيث ساعدهم المناخ من حيث الحب والأخلاص للعمل و الجدية الشديدة من جميع المشاركين به و من أبرز أعماله التي عاشت في الذاكرة و الوجدان.

الأعمال الدرامية

مسلسل ليالي الحلميه

المصراويه

الشهد و الدموع

عفاريت السياله

الاصدقاء

خالتي صفية و الدير

الوسية

العائلة

أمرأة من زمن الحب

اهالينا

حدائق الشيطان

البر الغربي

اسوار الحب

جمهورية زفتى

اكتوبر الاخر

وفاة المخرد إسماعيل عبد الحافظ

فى 13 سبتمبر عام 2012، رحل المخرج الكبير اسماعيل عبد الحافظ، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض ودفن مقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ.