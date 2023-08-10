أبرزها قوائم الانتظار وتجارة الأعضاء.. قضايا يناقشها فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان

دخل فيلم “ع الزير” منذ أيام قليلة دور العرض المصرية، والذى يخوض بطولته الفنان محمد رمضان والنجمة نيللى كريم، ويحمل توقيع الكاتب مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، استديوهات فوكس (VOX).

قضايا يناقشها فيلم ع الزيرو

ناقش فيلم “ع الزيرو” العديد من القضايا المهمة التى تواجه المجتمع، وكان أبرزها تجارة الأعضاء البشرية، القضاء على قوائم الانتظار، حيث جسد رمضان شخصية والد طفل يدعى دراجون، اكتشف أن طفله يعانى من مرض سرطان الدم وتتوالى الأحداث ويذهب إلى أحد المستشفيات لفياجئه رئيس قسم العمليات أن طفله لا يستطيع أن يدخل العمليات قبل سنة ونصف.

ويذهب دراجون بطفله إلى مستفى آخر محاولًا أن ينقذ طفله بمساعدة مريم التى تجسدها الفنانة نيللى كريم، وعند وصوله يكتشف أن العلمية ستكلف مليون جنيه فيحاول جمع الأموال بأي طريقة، ويكشف له أحد الأطباء عن المعلم ميمي الذى جسده شريف دسوقى، ويعمل فى تجارة الأعضاء.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء.

أبطال فيلم ع الزيرو

يشارك في بطولة فيلم ع الزيرو محمد رمضان، النجمة نيللى كريم، إضافة إلى مجموعة من النجوم الذى كان أبرزهم، جومانا مراد، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والطفل منذر مهران والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل، استديوهات فوكس (VOX).