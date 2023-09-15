فى ذكرى ميلاد أبوضحكة جنان.. محطات فى حياة إسماعيل يس

يحل اليوم الجمعة الموافق 15 من سبتمر، ذكرى ميلاد أشهر رواد صناعة الكوميديا ليس فقط في مصر بل الوطن العربي أجمع، إنه إسماعيل يس، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1912، بمدينة السويس.

إسماعيل ياسين، اشتهر بلقب “أبوضحكة جنان”، وأضحك الجماهير بأعماله الفنية الرائعة والمتنوعة، والتي تركت إرثاً فنياً لا ينسى.

وفي السطور التالية نأخذك في جولة، للتعرف على حياته الشخصية والفنية، وأشهر أعماله التي قدمها في السينما والمسرح والتلفزيون، والتي تعبر عن موهبته الفريدة وشخصيته اللطيفة الخالدة حتى وقتنا الحالي.

والده صائغ.. وعشق في البداية أغاني محمد عبد الوهاب

ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر عام 1912 م، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا يافعاً.

التحق إسماعيل بأحد الكتاتيب، ثم تابع في مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي. عندما أفلس محل الصاغة الخاص بوالده نتيجة لسوء إنفاقه ثم دخل والده السجن لتراكم الديون عليه، اضطر الفتى للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، فقد كان عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه منذ صغره. ثم اضطر إلى هجر المنزل خوفا من بطش زوجة أبيه ليعمل مناديا للسيارات بأحد المواقف بالسويس.

كان إسماعيل ياسين يعشق أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب ويرددها منذ نعومة أظافره، ويحلم بأن يكون مطربا منافسا له.

أشهر أعمال الراحل إسماعيل يس:

إسماعيل ياسين هو من أشهر الفنانين الكوميديين في مصر، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة والمتنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن بين أشهر أعماله التي لا تنسى، يمكن ذكر الآتي:

فيلم “ابن حميدو”، الذي قدمه مع هند رستم وأحمد رمزي وزينات صدقي وعبدالفتاح القصري، وهو فيلم كوميدي اجتماعي.

فيلم "الأنسة حنفي"، الذي شارك فيه مع زينات صدقي ونجيب سليمان، وهو فيلم كوميدي لعب فيه دور الرجل والانثى، والذي بمجرد مشاهدته ترتسم البسمة على شفاه المشاهدين.

فيلم “حماتي ملاك”، الذي شارك فيه مع ماري منيب وأمال فريد ويوسف فخر الدين، وهو فيلم كوميدي، حيث جسد فيه إسماعيل يس دور "حانوتي" ولكن بطابع كوميدي لا يخلو من القفشات الكوميدية.

فيلم “إسماعيل ياسين في الأسطول”، الذي شارك فيه مع زهرة العلا وأحمد رمزي وعبدالمنعم إبراهيم، حيث يعتبر من أنجح أفلام الراحل إسماعيل يس، والذي جمع العديد من نجوم الفن والكوميديا في ذلك الوقت.

فيلم "عفريتة إسماعيل ياسين"، الذي شارك فيه مع كيتي وفريد شوقي وماري منيب، وهو فيلم كوميدي خيالي يتناول قصة شاب تقع في حبه "عفريتة" والتي تجبره لمعرفة قاتلها.

فيلم “إسماعيل ياسين في الجيش”، الذي شارك فيه مع رياض القصبجي وسميرة أحمد وعبد السلام النابلسي، وهو فيلم كوميدي من الدرجة الأولى.

فيلم “العتبة الخضراء”، الذي شارك فيه مع صباح وأحمد مظهر، وهو فيلم كوميدي درامي يتناول قصة شاب ساذج يأتي من الصعيد ويقع فريسة نصاب يجعله يشتري ميدان العتبة.

فيلم "الفانوس السحري"، الذي شارك فيه مع عبد السلام النابلسي وكريمان وشريفة ماهر وخيرية أحمد، وهو فيلم كوميدي يتناول قصة شاب يحصل على فانوس سحري يحقق له أمنياته.