السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحفاد إسماعيل يس يتحدثون عن هواياته (فيديو)

جريدة الدستور

استضاف برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، حفيدتي الفنان الكبير إسماعل ياسين، وذلك في إطار إحياء ذكرى وفاته التي توافق 24 مايو من كل عام. 

وقالت سارة ياسين إسماعيل ياسين، إن جدها الراحل كان يعيش طفولته في طفولة والدها المخرج ياسين إسماعيل، مشيرة إلى أنه كان يضع القواعد طيلة الوقت، خاصة أن والدهم كان الابن الوحيد له، إلا أنه خصص له دورا كاملا في الفيلا الخاصة بهم للعب والملاهي.

وأوضحت حفيدة إسماعيل ياسين، أنه كان لديه مكتبة بها مجلدات وكتب هامة منها كتاب ذهب مع الريح باللغة العربية وكان يحب القراءة وخطه جيد جدا بالرغم من أنه خرج من المدرسة في الصف الرابع الابتدائي وأيضا كان يلحن المونولجات بنفسه وكان يحب الموسيقى جدا، وكان طول الوقت يتابع أخبار ابنه (والدها).

الفنان الراحل إسماعيل ياسين كان يحب الخير لزملائه

فيما قالت سلمى ياسين إسماعيل ياسين، إن الفنان الراحل إسماعيل ياسين كان يحب الخير لزملائه، وكان دائم الحب لجميع زملائه وكان هو الشعور السائد وقتها بين الممثلين، ويظهر دائما في الأعمال الفنية التي قدموها.

ولفتت حفيدة إسماعيل ياسين إلى أن جدها كان جادًا جدًا في الواقع وليس كوميديا كما يتوقع الجميع، موضحة أن وقت طفولة والدها كان يتحول لكوميدي ويرتدي ملابس مضحكة ويلتقط الصور معه لتعويضه عن الحنان الذي فقده.

وأضافت حفيدة إسماعيل ياسين، أن والدها المخرج ياسين إسماعيل ياسين كان يحتفظ بمكتبة أفلام للفنان الراحل بها حوالي 200 فيلم يقوموا بمشاهدتها ويستمتعوا بها، وأن فيلم صاحبة العصمة كان يمثل تحديا كبيرا للفنان إسماعيل ياسين لأنه كان دورا استثنائيا وجديدا عليه.

اسماعيل يس أحفاد إسماعيل يس هواياته عدم استكماله التعليم يحب القراءة

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