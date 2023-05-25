الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى وفاة إسماعيل يس.. إليك حقائق لم تعرفها عنه من قبل (خاص)

إسماعيل يس
إسماعيل يس

كشف الناقد الفني محمد شوقي، أبرز المعلومات الجديدة التي لا يعلمها الكثيرون عن الفنان إسماعيل يس في ذكرى وفاته.

حقيقة إفلاس إسماعيل يس المفبركة

وقال محمد شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن إسماعيل يس لم يمت مفلسا ولا متسولا مثلما تردد على ألسنة الناس، وبعض المواقع الإخبارية، لافتًا إلى أنه كان رجل ميسور الحال ولديه العقارات، وصاحب مسرح.

تراكمت عليه ضرائب تعدت 70 ألف

وأضاف، الناقد الفني، أن الفنان إسماعيل يس تفاجأ بديون من الضرائب تعدت الـ 70 ألف جنيه في منتصف الستينيات، فبالتالي خسر الكثير من أملاكه، ومن ثم سافر إلى لبنان لبداية حياة جديدة من العمل.

وأشار إلى أن الفنان القدير إسماعيل يس استطاع أن يستعيد أمواله ومركزه بعد السفر إلى لبنان وبداية حياة جديدة، لأن مصر وقت النكسة كانت مدمرة، ولم يكن الفنان الوحيد الذي سافر، سبقه، رشدي أباظة، وصباح، وعاد ومرة أخرى إلى مصر لإلقاء المونولوج.

قبل وفاته كان يملك عقارات كثيرة

واختتم الناقد الفني حديثه قائلا: "إسماعيل يس قبل وفاته لم يكن مفلسا، لكنه كان يملك منزلا وعمارة، وشقتين عبارة عن فيلا، مؤكدا أنه كان يطلب شغل لإحياء نفسه معنويا وليس ماديًا، لافتصا إلى أنه توفى وسط أسرته وبداخل منزله، لكن حياته كانت مأساوية نتيجة للحرب التي مرت بها مصر، وأثرت على الفن بنسبة كبيرة، وليس على إسماعيل يس فقط".

كان يعشق الجلوس مع أسرته

وأوضح أن الفنان الراحل كان كثير الإنتاج في حياته الأخيرة بلبنان قدم إعلانات، وأفلام، ومسرحيات وله 50 مسلسلا بالتليفزيون، كما أنه "عمره في حياته ما لعب قمار، ولا زوجته" وفقًا لما ذكرته ابنته "إيمان" والدة الكاتب أيمن بهجت قمر وكل هذه شائعات على السوشيال ميديا.

الناقد الفني محمد شوقي اسماعيل يس إفلاس إسماعيل الدستور وفاة إسماعيل يس

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