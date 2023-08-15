الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالفتاح مصطفى: راديو "9090"أول إذاعة بمصر تحصل على الدرع الذهبى ليوتيوب

الإعلامي عبدالفتاح
الإعلامي عبدالفتاح مصطفى

قال الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لراديو 9090، إن الراديو أطلق برامج على السوشيال ميديا مثل "أعمل إيه" للدكتور محمد رفعت و"خواطر الأزهري" للشيخ أسامة الأزهري، وستكون خريطة برامج يناير 2024 جاهزة بحلول منتصف أكتوبر من العام الجاري. 

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن راديو 9090 هو الإذاعة الوحيدة التي حصلت على الدرع الفضي من يوتيوب وستحصل على الدرع الذهبي خلال شهرين أو 3 أشهر لتكون أول إذاعة في مصر تحقق هذا الإنجاز. 

خريطة يناير ستكون مختلفة بنسبة 90%

وأوضح أن خريطة يناير ستكون مختلفة بنسبة 90%، وهو ما يعبر عن أن هناك تغيير جذري سيحدث في الراديو، موجها الشكر لكل المدراء والقيادات السابقة بالراديو بعدما أقروا قواعد وأسس ما تزال الإذاعة تعمل بها حتى الآن. 

عبدالفتاح مصطفى راديو 9090 الدرع الذهبي أول إذاعة مصر خريطة يناير

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