الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة والدة دينا الشربينى.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

دينا الشربينى
دينا الشربينى

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، منذ قليل، عن وفاة والدتها السيدة ليلى السيد عبدالله.

 

وكتبت "دينا" في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبدالله.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك.. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

https://www.facebook.com/dinaelsherbinypage/posts/pfbid02iAzWrWG77FaEkn9nirnNdpE3TDZMD4gwZ4wVSBWgGihoWk6hhstV3N3YbCw5nqHal?__cft__

 

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة دينا الشربينى 

وأضافت دينا في منشورها: "صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها ومحبيها داعين لوالدتها بالرحمة والمغفرة، وللفنانة بالصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان والدة دينا الشربيني في مقابر القوات المسلحة بطريق المُشير، حيث مقابر العائلة.

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