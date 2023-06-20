دينا الشربينى تكشف لـ"الدستور" تفاصيل تعاونها مع تامر حسنى فى فيلم "تاج"

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالاشتراك في فيلم "تاج"، والتعاون مع تامر حسني، في عمل ينتمي لأعمال السوبر هيرو، لافتة إلى أن العمل ملىء بالمفاجأت العديدة، والتي ستحمل طابعًا مغايرًا عما رأه المشاهدون خلال السنوات الأخيرة في السينما المصرية.

وقالت الشربيني، لـ "الدستور"، إن كواليس العمل مع تامر حسني، مليئة بالكوميديا، مشيرة إلى أنه يعتمد على التفاصيل ويهتم بكل كبيرة وصغيرة في اللوكيشن، ليخرج العمل بأفضل شكل ممكن، مؤكدة أن تامر حسني شخص مجتهد للغاية وطيب وصديق مقرب لكل من يعمل معه وهذه هي المرة الأولى الذي تتعاون معه، لذا فالتعاون معه كان أمرًا إيجابيًا.

وعن دورها في العمل قالت، إنها تجسد شخصية "تمارا" وتعمل معه في المدرسة كمدرسة موسيقى، وتقع بينهما الكثير من المفرقات الكوميدية، حتى يكتشف تامر هويته الأصلية كشخص سوبر هيرو، وسط العديد من المفاجأت التي تغير من طريقتها وتؤثر في الأحداث، لافتة إلى أنها تقدم دورًا جديدًا عليها تمامًا.

وعن عرضه في موسم عيد الأضحى قالت: "سعيدة لمشاركتي في عيديّ الفطر والأضحى، بعملين مختلفيين تمامًا، لكنني متحمسة لذلك ولدي شعور قوي بأن العمل سيكون من الأعمال المهمة في هذا الموسم، خاصة مع مشاركة نجوم كبار بأعمال مختلفة، لذا فالمنافسة ستكون صعبة ومميزة".

واختتمت الشربيني قائلةً: "التعاون مع المخرجة سارة وفيق كان ممتعًا، فهي شخصية مرحة والتعاون معها كان سهلًا والكواليس كانت ممتعة، والعمل بأكمله مريح لأي شخص يعمل فيه، فرأيت حالة حب شديدة من كل الموجودين فيه، وأنا سعيدة أنني جزء من هذا الحدث الذي سيكون الأول من نوعه في مثل هذا النهج من أعمال السوبر هيرو، وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة وأننا أرهقنا كثيرًا في تصويره وكنّا نصوّر لساعات طويلة، ليخرج بأفضل شكل ممكن، ويعود الفضل في ذلك لتعب واجتهاد تامر حسني، الذي رأيت كيف أنه شخص جدع ومريح خلال التصوير".