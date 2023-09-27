محمد عبد العظيم يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره بـ"على باب العمارة"

أعرب الفنان محمد عبد العظيم، عن سعادته بالتعاون مع أبطال وصناع عمل "على باب العمارة".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حقيقي الكواليس كانت رائعة ومن أمتع وأقرب الكواليس لقلبي، لأن حاتم صلاح شخص رائع، وموهوب بشكل كبير، وكان هناك بينا تعاون كبير حتي أننا بنظبط شغل بعض".

وتابع محمد عبد العظيم: “الكواليس كانت مليئة بجو من تبادل الخبرات مع الشباب، بجانب التعاون مع المخرج خيري سالم أضاف للعمل الكثير، لأنه مخرج حسه الكوميدي عالي جدًا، ويدير لوكيشن التصوير بشكل هائل، وبيحب الممثل”.

وأضاف: "المسلسل من أهم المسلسلات التي استمعت بالعمل فيها على الرغم من السهر والتعب في التصوير".

ولفت إلى أن مسلسلات “الأوف سيزون” تحديدا الـ 10 حلقات منها جيدة جدًا، بسبب اختلاف الزمن وإيقاعه وتساعد الناس على مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة بتجميع الحلقات في وقت واحد، والدراما بها خفيفة ولذيذة وموجزة، كاشفا عن تفاصيل شخصيته قائلًا: "أنا راجل مزواج".

منصة واتش ات تطرح بوسترات المسلسل

وطرحت منصة Watch it البوسترات ترويجية لمسلسل علي باب العمارة، بالإضافة إلى البرومو الدعائي والرسمي، ونال نسبة مشاهدة عالية من الجمهور الذي ينتظر عرض حلقات المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان حاتم صلاح.

تفاصيل وأبطال مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي "عوض أبوحامد".

مسلسل على باب العمارة يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.