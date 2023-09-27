الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عبد العظيم يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره بـ"على باب العمارة"

الفنان محمد عبد العظيم
الفنان محمد عبد العظيم

أعرب الفنان محمد عبد العظيم، عن سعادته بالتعاون مع أبطال وصناع عمل "على باب العمارة".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حقيقي الكواليس كانت رائعة ومن أمتع وأقرب الكواليس لقلبي، لأن حاتم صلاح شخص رائع، وموهوب بشكل كبير، وكان هناك بينا تعاون كبير حتي أننا بنظبط شغل بعض".

وتابع محمد عبد العظيم: “الكواليس كانت مليئة بجو من تبادل الخبرات مع الشباب، بجانب التعاون مع المخرج خيري سالم أضاف للعمل الكثير، لأنه مخرج حسه الكوميدي عالي جدًا، ويدير لوكيشن التصوير بشكل هائل، وبيحب الممثل”.

 

txt

"على باب العمارة".. ريهام الشنوانى: الكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية

وأضاف: "المسلسل من أهم المسلسلات التي استمعت بالعمل فيها على الرغم من السهر والتعب في التصوير".

ولفت إلى أن مسلسلات “الأوف سيزون” تحديدا الـ 10 حلقات منها جيدة جدًا، بسبب اختلاف الزمن وإيقاعه وتساعد الناس على مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة بتجميع الحلقات في وقت واحد، والدراما بها خفيفة ولذيذة وموجزة، كاشفا عن تفاصيل شخصيته قائلًا: "أنا راجل مزواج".

منصة واتش ات تطرح بوسترات المسلسل

وطرحت منصة Watch it البوسترات ترويجية لمسلسل علي باب العمارة، بالإضافة إلى البرومو الدعائي والرسمي، ونال نسبة مشاهدة عالية من الجمهور الذي ينتظر عرض حلقات المسلسل الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان حاتم صلاح.

تفاصيل وأبطال مسلسل على باب العمارة 

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي "عوض أبوحامد".

مسلسل على باب العمارة يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين  منهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

على باب العمارة مسلسل على باب العمارة الفنان محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم تفاصيل شخصيته منصة واتش ات

مواد متعلقة

"على باب العمارة".. ريهام الشنوانى: الكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية

الأكثر قراءة

تحذيرات بخطورتها.. "الأرصاد" تكشف ظواهر جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة

تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

"التموين" تستورد 200 ألف طن سكر خام

ننشر صورة موظفة الآثار بجامعة القاهرة بعد مقتلها بـ4 رصاصات

فتاة مصر الجديدة "نيرة أشرف بـ عمارات العبور".. التفاصيل الكاملة لـ نهاية حياة شيماء على يد خطيبها

أرملة الشهيد أحمد حمدى لـ"الدستور": قبل رحيله ودّعنا كأنه يشعر بقرب النهاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم