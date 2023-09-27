حاتم صلاح لـ"الدستور": وافقت على دوري بـ"على باب العمارة" فورًا.. وحضرت للشخصية في 20 يومًا

تحمس الفنان حاتم صلاح، إلى شخصيته "عوض" التي يجسدها في المسلسل الجديد "على باب العمارة"، وسيلعب فيها شخصية بواب العمارة (حارس عقار)، متابعًا: "وافقت فورًا بدون تردد، وحقيقي كنت مبسوط جدًا بهذه التجربة الممتعة التي ستعرض قريبًا عبر المنصة، خاصةً بعد تفاعل الجمهور مع البرومو الذي عرض".

وتابع الفنان حاتم صلاح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "اهتمام منصة watch it الرقمية بإنتاج مسلسلات أبطالها شباب هي تجربة لطيفة، خاصةً أنها تقدم أعمال مهمة وجيدة، خاصةً أن المسلسل الـ10 حلقات والجمهور أحب هذا الاتجاه كثيرًا، خاصةً أنه سيساعد الناس ويعطيهم فرص، وأحب أيضًا فكرة الـ30 حلقة الخاصة برمضان ولكن بشرط أن يكون العمل مكتوب جيدًا".

وأضاف: "اتبسطت جدًا بوجودي مع كل طاقم العمل، وفيه بيني وبين الفنانة آية سماحة كيمياء وبحب الشغل معاها وبقولها إحنا لازم نشتغل كتير جدًا مع بعض، ويكون مبسوط بالشغل معاها".

وعن تعاونه مع المخرج خيري سالم، قال: "بيني وبينه عشرة عمر، خاصة أنا كنت شغال معاه مساعد مخرج في مسلسل موجة حارة، وهو من الناس الذين لهم فضل كبير عليا، واتمني من ربنا إني مخذلوش في هذا العمل".

وعن تحضيراته التي سبقت البدء في التصوير، قال: "أنا حضرت للشخصية في حوالي 20 يوما، وببدأ إني سافرت أسبوع إلى الإسكندرية وقرأت السيناريو كثيرًا لكي أفهم الشخصية بمساعدة محمد خليفة مدير أعمالي، أقدر أقول إنه هو عيني من برا، وذاكرت خاصةً أنها أول بطولة ليا، على الرغم من ضيق الوقت إلا أنه تمكن من مساعدتي على التحضير للشخصية، بجانب مساعدة عبد النبي الهواري، مصحح اللهجة في المسلسل، وأوجه له الشكر على ما بذله من مجهود، لأن كان بيتكلم في شخصية أكثر من تصحيح اللهجة، وكان له فضل كبير في التحضير للشخصية، وأثناء التصوير كنت بحضر لما هو آت من الشخصية".

وأشار إلى أنه واجه الكثير من الصعوبات خاصةً أن التصوير تم في الفترة التي كان فيه ارتفاع شديد في الحرارة، قائلاً: "كنا ماشيين بالثلج، على الرغم من أنها كانت أيام حلوة، إلا أنها أيام صعبة على مستوي الجو، وأتمني أن الناس تنبسط بيه، ولو فيه فكرة حلوة ياخدوها منه، وأتمنى أيضًا نجاح كبير، ودا لأن كل الناس وطاقم العمل تعبوا كثيرًا فيه".

وتوجه بالشكر إلى الدكتور بيتر ميمي المخرج، قائلا: "أحب أوجه له الشكر لأنه كان سبب في ترشيحي لهذا العمل، خاصة أنها البطولة الأولى، وأشعر بقلق ورعب كبير لأن المسؤلية كبيرة، واخشي أن أخذل أي شخص وضع ثقتهم في، كما أنه أي مسلسل أعمل فيه هو شغلي واعتبره مسلسلي وذلك لأنني لا اهتم بالمساحات، المهم أن الشخصية تقدم للناس والجمهور يسعد بها".

وعن ظهور الفنان أحمد أمين معه، أكد أنه من أكثر الداعمين له منذ بداياته، وهو شخصية متعاونة ومحب للفن ولمن حوله، متابعا: "مكنش ينفع ميبقاش موجود في المسلسل، وطلته خفيفة".

مسلسل على باب العمارة

طرحت منصة watch it الرقمية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرومو الدعائي الأول لمسلسل على باب العمارة، والمنتظر عرضه بشكل حصري على المنصة الرقمية، ويعد المسلسل أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.

ونشرت منصة watch it الرقمية البوستر التشويقي للعمل، على حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله بطل العمل حاتم صلاح وهو يستلقي على كنبة من أمام العمارة التي تدور الأحداث خلالها، معلقة عليه: “قريبا”.