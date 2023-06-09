الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تزامنًا مع تصوير "الحشاشين".. بيتر ميمى يستعد لـ"باب العمارة"

بيتر ميمى
بيتر ميمى

يستعد المخرج بيتر ميمي لخوض تجربة الإنتاج من جديد، من خلال عمل فني يحمل اسم "باب العمارة"، ينتمي للأعمال الكوميدية، وهو من إخراج خيري سالم.

وعلمت "الدستور" أن العمل الجديد سينتمي للأعمال الكوميدية، حيث يضم عدًدا كبيرًا من الممثلين، من ضمنهم محمد رضوان ومحمد عبدالعظيم وعدد آخر من البطولة النسائية، وهو عمل قصير الحلقات ينطلق تصويره خلال أسابيع قليلة تزامنًا مع تصوير بيتر ميمي مسلسل “الحشاشين”، الذي يعرض في شهر رمضان 2024.

وكان قد استقر بيتر ميمي على أبطال مسلسل الحشاشين، بشكل نهائي، حيث من المقرر أن يعرض فى رمضان 2024، وتضمنت قائمة أبطال مسلسل الحشاشين النجوم "كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وشريف سلامة، وميرنا نورالدين، وأحمد كشك، ومحمد علاء جامايكا، وأمير المصري، وياسر علي ماهر، وعدد من الفنانين الشباب، والعمل سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال.

المخرج بيتر ميمي السيناريو والحوار الحشاشين هذا تحى عبد الوهاب هدى تامر نبيل تجر تجربة

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