"علي باب العمارة".. خيري سالم: سعيد بإخراج أول أعمالي الدرامية

أعرب المخرج خيري سالم، عن سعادته البالغة بإخراج أول أعماله الدرامية "على باب العمارة"، بعد اختيار المخرج بيتر ميمي له، بعد عملهما معًا في مسلسل الاختيار، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، خاصًة أنه يظهر خلال أحداث العمل كلٍ من الفنان أحمد أمين والفنانة رحمة أحمد كضيفي شرف من خلال عدد من المشاهد.

وتابع “خيري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": المُشاركون في “علي باب العمارة” كانوا متعاونين جدًا، وسعيد بالشغل معاهم".

وأضاف: وقت التصوير كان قصير، وهو ما دفع الجميع للتعاون وصولًا إلى عمل درامي متكامل ينال إعجاب الجمهور، موكدًا: منصة “واتش ات” تساعد الشباب وتعطيهم فرصة التعبير عن مواهبهم.

مسلسل علي باب العمارة

تبدأ منصة Watch it عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “على باب العمارة” لحاتم صلاح بعد غد الأربعاء.

يعرض مسلسل على باب العمارة لحاتم صلاح عبر منصة WATCH IT بشكل أسبوعي بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وروجت منصة Watch it للمسلسل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى عرض البرومو الرسمي للعمل عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة وحقق البرومو نسبة مشاهدة مرتفعة.

مسلسل “على باب العمارة” والمقرر عرضه على منصة Watch it أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية للمنصة بعد نجاح مسلسل “ريفو” بجزأيه الأول والثاني ومسلسل “بالطو” الذي حقق نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.