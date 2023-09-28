الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يعرض في 4 أكتوبر.. تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل "على باب العمارة"

بوستر مسلسل علي باب
بوستر مسلسل علي باب العمارة

ينتظر عدد كبير من الجمهور والمتابعين من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وباقي منصات السوشيال ميديا عرض المسلسل الجديد "علي باب العمارة"، بطولة الفنان الشاب حاتم صلاح، والفنانة الشابة آية سماحة، والذي سيعرض عبر منصة "واتش آت" الرقمية في يوم الـ 4 من شهر أكتوبر لعام 2023.

ويرصد "الدستور" تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل "على باب العمارة"، في سياق السطور التالية.

الفنان حاتم صلاح

سيجسد الفنان حاتم صلاح شخصية رجل صعيدي خارج جلباب "نفادي" الذي جسده في مسلسل "الكبير أوي"، ولكن هذه المرة يلعب شخصية رجل صعيدي، بواب للعمارة، ويكون اسمه عوض أبو حامد.

الفنانة آية سماحة

تلعب الفنانة آية سماحة، شخصية  "نوسة" وتعمل"مديرة منزل" في العمارة ذاتها التي يكون عوض أبو حامد، ويلعب دوره الفنان حاتم صلاح، بواب لها.

الفنان محمد عبد العظيم

يجسد الفنان محمد عبد العظيم، شخصية المعلم "منصور" في مسلسل على باب العمارة، ويكون المعلم منصور هو رجل مزواج ولديه العديد والكثير من المغامرات مع النساء.

الفنان محمد رضوان

يجسد الفنان محمد رضوان، شخصية كوميدية ضمن أحداث مسلسل "علي باب العمارة"،  وسيظهر بشخصية العمدة حامد، عم الفنان حاتم صلاح الذي يلعب شخصية "عوض".

الفنانة ريهام الشنواني

تجسد الفنانة ريهام الشنواني، شخصية “دنيا” تكون على علاقة صداقة تربطها بالفنانة آية سماحة "نوسة" التي تعمل مديرة منزل، ضمن أحداث مسلسل على باب العمارة من أعمال WATCH IT الأصلية.

 الفنان محمد محمود

يجسد الفنان محمد محمود، شخصية عم فؤاد، وهو شخص عصبي طوّال الوقت، دون توضيح حتى يأتي عوض ويفهم السبب وراء ذلك.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة 

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "على باب العمارة" من أعمال WATCH IT الاصلية يعرض حلقتين كل يوم اربع ابتداء من 4 أكتوبر الساعة 12 صباحًا، وهو من بطولة: "حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم".

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