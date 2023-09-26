مواعيد عرض مسلسل الفريدو والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض مسلسل الفريدو بطولة النجمة إلهام شاهين، والنجم أحمد فهمي، من ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، الذي تصدر التريند، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري منذ انطلاق أولى حلقاته مساء أمس الأول الأحد، على شبكة قنوات ON، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

ويقدم مسلسل الفريدو وجبة درامية اجتماعية دسمة، فى إطار العلاقات الاجتماعية والإنسانية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها، والتى جعلت عدد من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، يبحث عن مواعيد عرض مسلسل.

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مواعيد عرض مسلسل الفريدو على قناة ON

مواعيد عرض مسلسل الفريدو على قناة ON يوميًا من الأحد إلى الخميس فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل الفريدو على قناة ON دراما

كما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

ويفتتح مسلسل "الفريدو" الموسم الدرامي الشتوي ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة آرت للمنتج أحمد عبد العاطي، وذلك في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الدرامي الرمضاني.

أحداث مسلسل الفريدو

تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منها خلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي يجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيف.

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، ومن إخراج عصام نصار.

صناع وأبطال حكاية "الفريدو"

حكاية "الفريدو" مكونة من 10 حلقات ، ويشارك في بطولتها بجانب إلهام شاهين، وأحمد فهمي، نخبة كبيرة من الفنانين منهم ندى موسى، فتوح أحمد، أمير شاهين، عابد عناني، ومن تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين، شارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي، ومن إخراج عصام نصار.