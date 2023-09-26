الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية. 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. 

وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا بقيمة 9 - 20 قرشا شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.53 جنيه للشراء و 32.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.63 جنيه للشراء، و 32.80 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.81 جنيه للشراء ، 32.93 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا بقيمة 8 - 12 قرشا شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.49 جنيه للشراء و 37.68 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.61 جنيه للشراء، و 37.80 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.75 جنيه للشراء 37.88 جنيه للبيع.

عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 فى البنوك المصرية

 

استقرار الدولار عند أعلى مستوياته عالميا

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.88 جنيه للشراء و 99.79 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

وعالميا، استقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، مدعوما بعوائد السندات الأمريكية التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما.

وتأثر اليورو بانخفاضه 0.5% أمس، واستقر عند أدنى مستوى في ستة أشهر مسجلا 1.0584 دولار، وهو في طريقه لانخفاض بـ 3% خلال الربع الجاري.

وسجل الين الياباني 148.97 للدولار أمس، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 148.88، كما استقر اليوان الصيني عند 7.3099 أمام الدولار الأمريكي.

واستقر الدولار الاسترالي في أحدث تعاملات عند 0.6417 دولار أمريكي وسجل نظيره النيوزيلندي 0.5962 دولار.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

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