الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بطولة حاتم صلاح وآية سماحة.. مواعيد عرض مسلسل "على باب العمارة"

بوستر مسلسل علي باب
بوستر مسلسل علي باب العمارة

لازالت منصة واتش ات الرقمية، تروج لأحدث أعمالها الشبابية مسلسل "علي باب العمارة"، بطولة الفنان الشاب حاتم صلاح، والفنانة آية سماحة، وذلك بعد نجاح تجربتها الأولى وهي مسلسل بالطو، الذي قدّمه الفنان الشاب عصام عمر.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة "watch it" الرقمية البرومو الرسمي للمسلسل على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، معلقًة: "عوض أبو حامد جيه، يعني كل شنب وله مقص..  مسلسل على باب العمارة من أعمال WATCH IT الأصلية ابتداءً من ٤ أكتوبر حصريًا".

وبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل "علي باب العمارة"، بطولة الفنان حاتم صلاح، والفنانة آية سماحة، الذي سيعرض حصريًا عبر منصة واتش ات الرقمية.

ويرصد "الدستور" موعد عرض مسلسل "على باب العمارة" عبر منصة واتش ات الرقمية، في سياق السطور التالية.

موعد عرض مسلسل علي باب العمارة

وسيتم عرض مسلسل "علي باب العمارة" يوم 4 أكتوبر المقبل لعام 2023، وسيكون المسلسل عبارة عن 10 حلقات فقط، ليكون هو ثاني المسلسلات من البطولات الشبابية التي تنتج له منصة واتش ات الرقمية بعد نجاح بالطو.

ويضم مسلسل على باب العمارة، الكثير من المواهب الشبابية، وعلى رأسهم الفنان الشاب حاتم صلاح، والفنانة آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

بصور مع آية سماحة.. حاتم صلاح يشارك كواليس تصوير "على باب العمارة"

تفاصيل مسلسل "على باب العمارة" 

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "على باب العمارة" تدور فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها الفنان الشاب حاتم صلاح، وهي "عوض أبو حامد".

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