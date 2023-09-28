الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آية سماحة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها فى "على باب العمارة"

بوستر مسلسل علي باب
بوستر مسلسل علي باب العمارة

أعربت الفنانة آية سماحة عن سعادتها الكبيرة بوجودها ضمن أبطال عمل مسلسل على باب العمارة، خاصة أنها  المرة الثانية التي تقف أمام بطل العمل حاتم صلاح، بعد آخر عمل فني جمع بينهما في الماراثون الرمضاني وكان "الصفارة"، موضحًة أنها من الأعمال التي صورتها واستمتعت بها كثيرًا، وخطوة مهمة بالنسبة لها.

مسلسل على باب العمارة

وتابعت الفنانة آية سماحة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"أنا مش أول مرة أشتغل مع حاتم صلاح، والشغل معه ممتع جدًا، وأول مرة أجسد هذه الشخصية فهي مختلفة كثيرًا عن أدواري السابقة وكانت مختلفة وجديدة عليا، وأنا بجسد شخصية اسمها نوسة، وستعجب بعوض البواب، وهى شخصية كوميدية جدًا".

"على باب العمارة".. ريهام الشنوانى: الكواليس مليئة بالحب والطاقة الإيجابية

وأشارت إلى أنها استمتعت بالعمل مع المخرج خيري سالم، مخرج العمل، مضيفة:"مخرج مهم، وتعلمت منه كثيرًا، وطريقته بتريح الممثل وتخليه يشتغل ويطلع كل الطاقة اللي عنده، ممكن يجعل الممثل قادر على فعل أشياء وحاجات لم يكن يتخيل إنه قادر على عملها، وكان يشجعني طوال الوقت".

وشجعت الفنانة آية سماحة على المسلسلات ذات الـ10 حلقات:"أنا حباها لأنها  تجعل الموضوع مكثف أكثر وتبعد عن المط كثيرًا، ونزول حلقتين كل أسبوع تجعل الجمهور يشتاق للمسلسل والأحداث التي تجري فيه، ويهتم به، والجمهور يتحمس أكثر وأنا بكون واحدة منهم".

وتوجهت بالشكر إلى منصة watch it الرقمية التي تشجع الشباب على إنتاج المسلسلات، خاصة أن هذا العمل سيكون الثاني بعد مسلسل بالطو، قائلًة: "الموضوع مشجع جدا، خاصة أن واتش ات هي أول منصة بتدعم الشباب وتتحدي فكرة أن يكون العمل قائمًا على نجوم كبار فقط، وكسروا الخوف ولديهم تحد كبير، لأنه يوجد الكثير من المواهب الشابة، وهى خطوة حلوة وأتمنى استمراريتها لأنه يوجد الكثير الذين يحتاجون مثل هذه الفرص".

أبطال مسلسل على باب العمارة

تجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "على باب العمارة" هم: "حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم".

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