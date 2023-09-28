الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عزة لبيب لـ"الدستور": "على باب العمارة" 10 حلقات كوميدية بدون تطويل

بوستر مسلسل علي باب
بوستر مسلسل علي باب العمارة

كشفت الفنانة عزة لبيب، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها في مسلسل "على باب العمارة".

وأوضحت “لبيب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تُجسد شخصية “مدرسة” تعيش رفقة ابنتها، وتحاول طوال الوقت الحفاظ عليها، وتبدأ في إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب لتوفير متطلبات المعيشة".

وتابعت: “فكرة المسلسل كوميدية تم تطويعها في 10 حلقات، بعيدة عن المط والتطويل”.

وأكدت: "سعيدة بتعاوني الأول مع المخرج خيري سالم، شخص متعاون وذكي ومتمكن من أدواته".

حاتم صلاح لـ"الدستور": وافقت على دوري بـ"على باب العمارة" فورًا.. وحضرت للشخصية في 20 يومًا

وتمنت أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور خاصًة أنه يضم الكثير من المواهب الشبابية من بينهم بطل العمل الفنان حاتم صلاح، متوجهة بالشكر إلى منصة واتش ات الرقمية على تشجيعها للشباب والوجوه الجديدة خاصةً على الظهور وتقديمها للجمهور.

وعن الكواليس، قالت الفنانة عزة لبيب: “جميع أبطال عمل المسلسل متعاونين جدًا وكلنا بنساعد بعض”.

آية سماحة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها فى "على باب العمارة"

أبطال مسلسل على باب العمارة

تجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل "على باب العمارة" هم أغلبهم من الشباب الذين تنسد إليهم أولى البطولات المطلقة بعد نجاح منصة واتش ات في إنتاج أول بطولة للفنان عصام عمر، من مسلسل "بالطو"، وسيكون هذا العمل الأول للفنان الشاب حاتم صلاح، وتشاركه البطولة الفنانة آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

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آية سماحة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها فى "على باب العمارة"

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