الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آية سماحة لـ الدستور: "مبسوطة بنجاح مسلسل علي باب العمارة"

الفنانة آية سماحة
الفنانة آية سماحة

أعربت الفنانة آية سماحة، عن سعادتها الكبيرة بعد نجاح مسلسل "علي باب العمارة"، وتصدره محركات البحث الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، متابعًة: "كنت واثقة إن ربنا لن يضيع تعبنا ومجهودنا".

وتابعت الفنانة آية سماحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "شخصية نوسة، في مسلسل علي باب العمارة وهي مديرة منزل، وهذه الشخصية جديدة عليا جدًا، ومبسوطة بيها، خاصًة أن الجمهور معجب بيها، وبيحبها وبيتكلم عليها، وبتسقبل تعليقات جميلة جدًا".

وأضافت: "انا فيه بيني وبين الفنان حاتم صلاح كيمياء، وحبيت الشغل معاه، ومع كل طاقم العمل، والمخرج خيري سالم، مخرج متمكن من أدواته، وعارف كويس هو بيعمل، وكل هذا ظهر للجمهور على الشاشة".

وتوجهت بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات الرقمية، وذلك لإتاحتهم الفرصة للشباب، وظهورهم للنور، في بطولات أعمال شبابية كما حدث في مسلسل بالطو، وملسل علي باب العمارة.

آية سماحة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها فى "على باب العمارة"

قصة مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أبطال مسلسل على باب العمارة 

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: "أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي، ومن إخراج خيري سالم الذي يخرج أول عمل درامي له.

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