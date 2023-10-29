موعد عرض الحلقة السادسة من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"

تعرض شبكة قنوات ON مساء اليوم حلقة جديدة من حلقات حكاية “عيشها بفرحة” من مسلسل “55 مشكلة حب”.

وحققت حكاية عيشها بفرحة نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاتها يوم الأحد الماضي عبر شاشة قنوات ON.

واستطاعت بطلة الحكاية هبة مجدي أن تقدم شخصية يسر التي تلعبها خلال أحداث المسلسل بجدارة بعد تعرضها لحادث فقدت على اثره القدرة على الحركة.

وحقق مسلسل 55 مشكلة حب نجاحا كبيرا بحكاياته المختلفة َمنها الفريدو وما تيجي نشوف.

كما تصدرت حكاية عيشها بفرحة قائمتي الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT والأكثر بحثا عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة

يعرض مسلسل 55 مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة يوميا من الأحد إلى الخميس عبر شاشتي ON وON drama.

مواعيد عرض الحلقة السادسة من حكاية عيشها بفرحة

تعرض الحلقة السادسة من حلقات حكاية عيشها بفرحة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا، بينما الإعادة الثانية تكون في الثانية عشرة ظهرا.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة عبر قناة ON دراما

فيما يتم عرض حلقات المسلسل، عبر قناة ON دراما عرض أول في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى تكون في 10 صباحا، والإعادة الثانية في الخامسة مساء، فضلا عن عرض العمل على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية عيشها بفرحة، يشارك خلالها نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم هبة مجدى، هاني عادل، هاني الدقاق، حنان سليمان، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.