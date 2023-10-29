مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان يتعاقد على مسلسل "المعلم"

تعاقد النجم مصطفى شعبان الأيام الماضية على بطولة مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "المعلم" والمقرر أن يخوض به سباق موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان رمضان 2024

وبدأ مصطفى شعبان بالتحضيرات الخاصة بمسلسل "الملعلم"، والوقوف على الخطوط العريضة للعمل وشخصيته المقرر أن يظهر بها خلال الأحداث، خاصة وأن أحداث المسلسل مستوحاه من أحداث فيلم "شادر السمك" للنجم الراحل أحمد زكي.

ومن المقرر أن يجمع مصطفى شعبان جلسات عمل مكثفة مع صناع المسلسل من أجل الاستقرار على الشكل النهائي للمسلسل واختيار باقي الأبطال تمهيدًا لانطلاق التصوير في أقرب وقت ممكن.

آخر أعمال مصطفى شعبان التليفزيونية

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان التليفزيونية مسلسل "بابا المجال"، والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي وجسد فيه شخصية مهندس سيارات يدعى "زين"، يعيش مع والدته زهيرة، التي يريد أن تجري عملية زراعة للكبد، مما يثير استياء خطيبته جميلة التي تتطلع لعيش حياة مرفهة، وأخفت زهيرة على زين حقيقة أن والده زكريا الديب ما زال على قيد الحياة، ودارت الأحداث فى إطار شعبي أكشن.

مسلسل "بابا المجال" شارك في بطولته: باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان، والطفلة كارما موسى، ومن إخراج أحمد خالد موسى.