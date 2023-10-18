الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى شعبان يدين قصف المعمدانى: جريمة بشعة ووحشية نفذتها قوات الاحتلال

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

أدان الفنان مصطفي شعبان، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وكتب الفنان مصطفي شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "المجزرة التي شهدها مستشفى المعمداني في غزة ليست سوى جريمة بشعة ووحشية، نفذتها قوات الاحتلال بكل برودة وقسوة... هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف شعبًا أعزل، يدافع بشجاعة وصمود عن أرضه وكرامته، هو مرآة عاكسة للظلم والطغيان".


وأضاف: "وفي هذه الأثناء، يقف العالم كله مكتوف الأيدي، أمام هذا المشهد المروع دون أن يحرك ساكنًا... هذا الصمت العالمي المريب هو خيانة للإنسانية والقيم الأخلاقية التي يدعي العالم احترامها وحمايتها".


ودعا الى شعب فلسطين وأهل غزة قائلًا: "اللهم إنا نستودعك غزة، هذه الأرض الطيبة والسماء العالية.. نستودعك شيوخها وشبابها، رجالها ونسائها... نستودعك مجراها ومرساها..نستودعك كل شبر فيها وكل نفس تتنفس على أرضها. اللهم كن لهم العون والمعين، وأنزل عليهم الصبر والثبات في وجه هذا الطغيان".

عدد شهداء مستشفى المعمداني جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي 

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح

 

وتابعت الصحة الفلسطينية في غزة: المستشفى كان يحتمي به آلاف النازحين الذين هجرهم الاحتلال قسرًا من بيوتهم.

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