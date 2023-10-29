تامر حسين: تتر مسلسل "صوت وصورة" لايق على الأحداث الجارية

قال الشاعر الغنائي تامر حسين مؤلف تتر مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع والمعروض حاليا عبر قناة DMC الفضائية، إن كلمات الأغنية تتشابه وتعبر عن الأحداث الجارية.

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" مقطع فيديو لتتر المسلسل وعلق قائلا: "لِسه نفسنا طويل كنت عاملها تتر مسلسل صوت وصورة والصدفة الباحتة إن كُل كلامها لايق ع اللى بيحصل اليومين دول".

وكتب عدد من جمل الأغنية وأضاف: الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه.. والخير على الشر انتصر شُفنا وسِمعنا.. بكره اللى رايده ربنا حايبان قصادنا.. وإحنا استفادنا من دروس كل اللى باعنا".

أغنية تتر مسلسل "صوت وصورة" تحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وهي من غناء المطربة هناء يسري، وكلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

أحداث مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه عن أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها، وكيفية تأثيرها على المجتمع والمدى لتضليل الواقع وتكون من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية «رضوى» سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها مصروفات المنزل، وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في اشتعال الخلافات بينهما، خاصة بعد تعرضها للتحرش.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC وwatch it

وفي هذا الصدد، نعرض لكم موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC وwatch it، وهي كالآتي:

• يعرض علي منصة watch it وقناة DMC: يوميًا من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحًا للمرة الأولي والثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

• يعرض أيضًا عبر قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء.

نجوم مسلسل صوت وصورة

وفي هذا الجانب، نوضح لكم أسماء نجوم المسلسل، وهم: نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، وإيمان الشريف، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.