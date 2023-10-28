السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 11

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

زاد البحث عن أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع عقب تصدره كافة محركات البحث منذ عرض أولى حلقاته في منتصف شهر أكتوبر الجاري ولاقى رواجا كبيرا وردود أفعال كبيرة بين جمهور الدراما المصرية في كافة الدول العربية حيث يناقش المسلسل مجموعة مميزة من القضايا التي تهم المجتمع العربي.

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع حول الثورة التكنولوجيا التي تؤثر على حياة كافة المواطنين في عصرنا الحالي حيث تتعرض رضوى بطلة المسلسل إلى تحرش من طبيب أسنان مشهور وتبلغ الشرطة والتي تحفظ معه التحقيقات لعدم وجود دليل على اتهمها له ويشن ضدها حملة عبر السوشيال ميديا.

وينقلب الطبيب وتتهم الأجهزة الأمنية رضوى بقتله ويتم تحويلها إلى المحاكمة ويتولى الدفاع عنها محامي يتمكن من التشكيك في فيديو دخولها العيادة وقت مقتل الطبيب ويتم خروجها على ذمة القضية بكفالة ويتبين لجهات التحقيق وجود فيديوهات خادشة للحياء للطبيب مع فتايات.

عبر "إنستجرام".. عمرو وهبة يعلق على كواليس مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل "صوت وصورة".. هل يقع صدقى صخر فى حب حنان مطاوع؟

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

هناك العديد من المواعيد التي يمكن للمشاهدين متابعة أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع عبر شاشة قناتي dmc وdmc darama ومنصة  watch it وهى كما يلي:-

المواعيد عبر شاشة dmc من السبت إلى الأربعاء هى:-

  • العرض الأول الساعة 8 مساءا.
  • الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا.
  • الإعادة الثانية الساعة 3 عصرا.

المواعيد عبر شاشة dmc darama من السبت إلى الأربعاء هى:-

  • العرض الأول الساعة 11 مساءا.
  • الإعادة الأولى الساعة 8 صباحا.
  • الإعادة الثانية الساعة 5 عصرا.

ويعرض عبر منصة watch it  الرقمية من يوم السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

سارة مصباح عن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب": "عمرو ياسين أشطر وأحرف كاتب بمصر"

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة الحلقة السابعة والثامنة عبر WATCH IT

الحلقة الـ 11 من مسلسل صوت وصورة 

تدور أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صورت وصورة حول اللقاء التليفويوني الذي ظهرت فيه رضوى للحديث عن قضيتها وتفجير مفاجأة وجود فيديو للتعرضها للتحرش على يد الطبيب وتعاطف الكثيرين معها مما جعل بعض الشركات تطلب رعايتها والتعاقد معها مقابل مليون جنيه وفي الجانب الأخر رغبة زوجة الطبيب وأبنائه في السفر للخارج هروبا من الرأي العام.

اقرأ أيضا 

أبطال مسلسل صوت وصورة ومواعيد عرض الحلقات

أحداث مسلسل صوت وصورة مسلسل صوت وصورة صوت وصورة حنان مطاوع DMC dmc darama منصة watch it

مواد متعلقة

موعد البلاك فرايدي 2023.. أسباب التسمية ونصائح للشراء

موعد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2023 وفقا لدار الإفتاء المصرية

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أخبار الاجتياح البري لقطاع غزة

موعد الكرة الذهبية 2023.. وأبرز المرشحين لها هذا العام

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 28-10-2023

حالة الطقس اليوم السبت 28-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 28-10-2023 فى مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 28-10-2023 فى محلات الصاغة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

أسماء 53 من مصابى حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية لنظيره البريطانى: يجب وقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة بشكل فورى

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة