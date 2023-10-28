أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الحلقة الـ 11

زاد البحث عن أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع عقب تصدره كافة محركات البحث منذ عرض أولى حلقاته في منتصف شهر أكتوبر الجاري ولاقى رواجا كبيرا وردود أفعال كبيرة بين جمهور الدراما المصرية في كافة الدول العربية حيث يناقش المسلسل مجموعة مميزة من القضايا التي تهم المجتمع العربي.

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع حول الثورة التكنولوجيا التي تؤثر على حياة كافة المواطنين في عصرنا الحالي حيث تتعرض رضوى بطلة المسلسل إلى تحرش من طبيب أسنان مشهور وتبلغ الشرطة والتي تحفظ معه التحقيقات لعدم وجود دليل على اتهمها له ويشن ضدها حملة عبر السوشيال ميديا.

وينقلب الطبيب وتتهم الأجهزة الأمنية رضوى بقتله ويتم تحويلها إلى المحاكمة ويتولى الدفاع عنها محامي يتمكن من التشكيك في فيديو دخولها العيادة وقت مقتل الطبيب ويتم خروجها على ذمة القضية بكفالة ويتبين لجهات التحقيق وجود فيديوهات خادشة للحياء للطبيب مع فتايات.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

هناك العديد من المواعيد التي يمكن للمشاهدين متابعة أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع عبر شاشة قناتي dmc وdmc darama ومنصة watch it وهى كما يلي:-

المواعيد عبر شاشة dmc من السبت إلى الأربعاء هى:-

العرض الأول الساعة 8 مساءا.

الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا.

الإعادة الثانية الساعة 3 عصرا.

المواعيد عبر شاشة dmc darama من السبت إلى الأربعاء هى:-

العرض الأول الساعة 11 مساءا.

الإعادة الأولى الساعة 8 صباحا.

الإعادة الثانية الساعة 5 عصرا.

ويعرض عبر منصة watch it الرقمية من يوم السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

الحلقة الـ 11 من مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صورت وصورة حول اللقاء التليفويوني الذي ظهرت فيه رضوى للحديث عن قضيتها وتفجير مفاجأة وجود فيديو للتعرضها للتحرش على يد الطبيب وتعاطف الكثيرين معها مما جعل بعض الشركات تطلب رعايتها والتعاقد معها مقابل مليون جنيه وفي الجانب الأخر رغبة زوجة الطبيب وأبنائه في السفر للخارج هروبا من الرأي العام.

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