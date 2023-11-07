الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد أزمة لوسي.. كيف حلَّ أبطال وصنّاع الحفيد المشكلة للعرض من جديد؟

البوستر القديم لمسرحية
البوستر القديم لمسرحية الحفيد

حالة من الحيرة سيطرت على أبطال عرض مسرحية "الحفيد"، بعد أزمتهم مع الفنانة لوسي، الأخيرة والتي على إثرها تقدّمت بشكوي إلى وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، ووجهت "لوسي" حينها اتهامات عديدة لفريق المسرحية، والمخرج يوسف المنصور، منها التفوه بألفاظ خارجة أمام الجمهور.

ووقع أبطال وصناع مسرحية الحفيد في حيرة كبيرة حتي استقروا على أن تحل الفنانة سماء إبراهيم، محل الفنانة لوسي، وتكون هي بطلة المسرحية، لتعود من جديد العمل والعرض للجمهور بعد التوقف الذي دام لشهور كثيرة بعد الأزمة التي ظل الجميع يتحدث فيها لفترة طويلة، خاصًة أن هذه المسرحية استمرت لأربعة مواسم متتالية.

وبتواجد الفنانة سماء إبراهيم التي تحل محل الفنانة لوسي، يكون انتهي صنّاع وأبطال مسرحية "الحفيد"، من المشكلة التي كانت من الممكن أن تواجههم ليتم العرض من جديد على المسرح للجمهور، ووجدوا راحة كبيرة في التعاون معها خاصًة أنها بطلة من أبطال المسرح وبدأت عليه، لتعود وتكمل رحلتها فيه.

وحققت مسرحية "الحفيد"، نجاح كبير طوّال فترة عرضها على المسرح، وكان يأتي إليها الجمهور من كل حدب وصوب، لمشاهدة المسرحية وأبطالها الذين تعلّقوا بها خاصًة أن الناس تحب المسرح لرؤية أبطالها المفضلين عليه وجهًا لوجه.

أبطال مسرحية الحفيد

يُجدر الإشارة إلى أن عرض "الحفيد" عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، بطولة  سماء إبراهيم، عابد عناني، تامر فرج، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة،إعداد وإخراج يوسف المنصور.

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