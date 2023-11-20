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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد قطارات الصعيد اليوم الاثنين 20-11-2023

قطارات الصعيد
قطارات الصعيد

يهتم القراء بمتابعة مواعيد  القطارات وخاصة قطارات الصعيد عبر محرك البحث جوجل، وعلى رأسها قطارات سوهاج وأسيوط، وأغلب محافظات الوجه القبلي، خاصة بعد قيام الهيئة القومية للسكك الحديدية بتطوير سكك حديد مصر، تيسيرًا على المواطنين خلال رحلات سفرهم إلى مسقط رأسهم أو رحلات العمل أو غيرها من الأغراض، ليصبح القطار من أفضل وسائل المواصلات في مصر بعد مرحلة التطوير.

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جدول مواعيد قطارات الصعيد

رصد" الدستور" جدول مواعيد قطارات الصعيد:

موعد قطار مصر القاهرة أسوان رقم 1902 مكيف     الساعة 00.20 مساء.

قطار رقم 978 مكيف القاهرة- أسيوط الساعة 6.30 صباحًا

موعد قطار رقم 980 مكيف القاهرة- أسوان الساعة 8 صباحً

موعد قطار رقم 2010 مكيف القاهرة- أسوان الساعة 10 صباحًا

قطار رقم 982 مكيف القاهرة- أسوان الساعة 12 ظهرًا

قطار رقم 986 مكيف القاهرة- الأقصر الساعة 1 ظهرًا

موعد قطار رقم 970 مكيف بور سعيد- سوهاج الساعة 2 ظهرًا

موعد قطار رقم 990 مكيف القاهرة- سوهاج الساعة 4 عصرًا

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة- أسوان الساعة 5.15 مساء

موعد قطار رقم 2012 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة- أسيوط

الساعة 17.45 عصرا.

موعد قطار رقم 988 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 19.00 مساء.

مواعيد قطارات "تالجو" و"المكيف" و"الروسي" على خط القاهرة - الإسكندرية

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 21.00 مساء.

موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 22.00 مساء.

موعد قطار رقم 890 مكيف القاهرة- سوهاج

الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة- الأقصر

الساعة 5.30 صباحا.

موعد قطار رقم 1006 القاهرة- سوهاج (روسي)

الساعة 6.00 صباحا.

موعد قطار رقم 80 القاهرة- أسوان

الساعة 8.30 صباحا.

موعد قطار رقم 1004 القاهرة- أسوان

الساعة 9.30 صباحا.

موعد قطار رقم 160 القاهرة- الأقصر

الساعة 12.15 ظهرا.

موعد قطار رقم 972 القاهرة- أسيوط

الساعة 14.20 ظهرا.

مواعيد قطارات السكة الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. والعكس

موعد قطار رقم 188 القاهرة- أسوان

الساعة 18.00 مساء.

موعد قطار رقم 1014 القاهرة- أسوان

الساعة 18.50 صباحا.

موعد قطار 1012 القاهرة أسوان (روسي)

الساعة 20.20 مساء.

قطارات أسيوط

 

موعد قطار رقم 2012 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة- أسيوط

الساعة 17.45 عصرا.

موعد قطار رقم 988 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 21.00 مساء.

موعد قطار رقم 976 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة- أسوان

الساعة 22.00 مساء.

موعد قطار رقم 890 مكيف القاهرة- سوهاج

الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة- الأقصر

الساعة 5.30 صباحا.

موعد قطار رقم 1006 القاهرة- سوهاج (روسي)

الساعة 6.00 صباحا.

موعد قطار رقم 80 القاهرة- أسوان

الساعة 8.30 صباحا.

موعد قطار رقم 1004 القاهرة- أسوان

الساعة 9.30 صباحا.

موعد قطار رقم 160 القاهرة- الأقصر

الساعة 12.15 ظهرا.

موعد قطار رقم 972 القاهرة- أسيوط

الساعة 14.20 ظهرا.

موعد قطار رقم 188 القاهرة- أسوان

الساعة 18.00 مساء.

موعد قطار رقم 1014 القاهرة- أسوان

الساعة 18.50 صباحا.

موعد قطار 1012 القاهرة أسوان (روسي)

الساعة 20.20 مساء

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