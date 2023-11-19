السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة

قالت هيئة السكة الحديد، إنه في إطار خطة وزارة النقل باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة / أسوان والعكس بمحطة المنيا وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقًا للجداول المرفقة.

تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي

يذكر أنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان) حيث تقدم هذه القطارات أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة وتحتوي على أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصى قدر من الراحة في السرعات العالية وتحتوي أيضا على كراسي مخصصة لذوي الهمم بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.

وتسعى الهيئة جاهدة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.