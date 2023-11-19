الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة

السكة الحديد،
السكة الحديد،

قالت هيئة السكة الحديد، إنه في إطار خطة  وزارة النقل  باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطارى 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة  / أسوان والعكس بمحطة المنيا وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقًا للجداول المرفقة.

txt

وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي

يذكر أنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى (6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان) حيث تقدم هذه القطارات أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة  وتحتوي على أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصى قدر من الراحة في السرعات العالية وتحتوي أيضا على كراسي مخصصة لذوي الهمم بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.

txt

وزير النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة "تحيا مصر" قلل زمن مكوث الحاويات

وتسعى الهيئة جاهدة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.

 

اقرا أيضا: "السكة الحديد" تعلن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل 6 رحلات على خط القاهرة لإسكندرية أسوان

مواد متعلقة

وزير النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة "تحيا مصر" قلل زمن مكوث الحاويات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 76 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر

"النقل" تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مجمع خدمة الصناعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية

بدء التشغيل التجريبى لمحطة مترو السودان.. وافتتاح 6 محطات جديدة قريبًا

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": مقتل 6 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة في غزة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام سيراليون فى تصفيات المونديال؟

مصادر بـ"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية

سيارة مسرعة تدهس مواطنا على طريق الهرم

الحاجة فاطمة: "الرئيس السيسى عمل كل حاجة زينة وعاوزينه يكمل معانا"

موعد عرض مسلسل صوت وصورة الحلقات الأخيرة عبر dmc وwatch it

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن":أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو