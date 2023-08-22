الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

إقامة محطة سكة حديد
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

وافق الفريق  كامل الوزير،  وزير النقل،  على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخاص بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد،  وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، وتزويدها بكافة الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة الفريق  كامل الوزير،  وزير النقل،  واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتجديد خط السكة الحديد (الفردان _ بئر العبد _ وصلة ميناء شرق بورسعيد)  بحضور الجهات المعنية.

 

ويأتي إنشاء محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر، ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، وتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
إقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر
المجتمعات ا الفريق كامل الوزير اللواء عادل الغضبان محافظ بشرق بورسعيد شرق بورسعيد المشروعات السكنية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس مدير شركة خاصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقي

"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح الموسم المقبل

محافظ جنوب سيناء: نضاعف جهدنا لدعم المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام

حبس المتهم بتشويه سمعة سيدات قريته وفبركة صور إباحية لهن بقويسنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل