الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"السكة الحديد" تعلن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري

السكة الحديد
"السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد  مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من “كفر الشيخ-الإسكندرية” و"القاهرة-الإسكندرية" والعكس اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

 وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تقرر اعتبارًا من يوم السبت المقبل تشغيل قطار 1150-1151 “كفر الشيخ-الإسكندرية” بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحًا طبقا للجدول، على أن يعود بنفس التركيب بقطار  1152-1153 ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساءًا  ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء، طبقا للجدول المرفق، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات  (812/811،470) طبقا للجداول المرفقة، أيضًا تشغيل قطار 14 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة، على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

تركيب 7 عربات ثالثة مكيفة بقطار “القاهرة-الإسكندرية” 

كما تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل تشغيل قطار 17 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 09.20 مساءًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 12.20 صباحًا طبقا للجدول المرفق.

وأضافت أنه تلبية لطلب جمهور الركاب، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الأحد 26 نوفمبر، تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة، مشيرة إلى أن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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الهيئة القومية لسكك حديد الفريق كامل الوزير وزير النقل لمهندس محمد عامر محطة كفر الشيخ

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