الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": طقس معتدل مائل للحرارة على شمال الصعيد اليوم الخميس

طقس
طقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا الحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على كلا البحرين، ليكون البحر المتوسط ارتفاع أمواجه من 1.5 لـ2.5 متر، والبحر الأحمر حالته تكون مضطربة أيضا وارتفاع أمواجه يمتد بين 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.

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