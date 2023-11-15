لا يفوتك هذا المساء| "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة.. ولقطات من القصف الإسرائيلى على غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المرشح الرئاسى حازم عمر: الأولوية ستكون للاستثمار الإنتاجى وليس الاستهلاكى

قال المرشح الرئاسي حازم عمر إن من ضمن برنامجه الانتخابي إصلاح المحليات، متابعًا: "إصلاح شامل كامل متزامن في وقت واحد".

وأضاف عمر خلال حواره لبرنامج "انتخابات الرئاسة" المُذاع على قناة "المحور": "لا أريد أن أعمل كرد فعل، يجب أن أتعامل مع كل الأزمات في وقت واحد". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4553845

القاهرة الإخبارية: قذائف كالبرق.. لقطات من القصف الإسرائيلي على غزة

وثّقت كاميرا القاهرة الإخبارية، عبر البث الهوائي للقناة، لحظة تعرّض قطاع غزة لقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقذائف التي تظهر كالبرق في السماء. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4553837

السجن المشدد 7 سنوات لعامل ضرب زوجته حتى الموت فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من «ه.م.ر» بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة، وكذلك معاقبة "و.م.ر" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهام الأول بقتل المجني عليها و.ر.م، والمتهمة الثانية علمت بوقوع الجناية وأعانت مرتكبها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4553813

وقفة للتنديد بجرائم الحرب الإسرائيلية أمام مفوضية حقوق الإنسان فى جنيف

نظم عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية، وقفة احتجاجية وتضامنية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، تضامنًا مع ضحايا التعذيب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شارك في الوقفة ممثلون عن المنظمات الحائزة على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة والجاليات العربية في جنيف، متزامنة مع انعقاد الدورة الـ78 للجنة مناهضة التعذيب في مقر المفوضية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4553787

بمشاركة 16 دولة.. وزير الرياضة يشهد قرعة بطولة أفريقيا لكرة اليد بالقاهرة

شهد مساء، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال رقم ٢٦ والتى استضافتها دار البنك الأهلي بالقاهرة.

وفي كلمته، أكد وزير الرياضة على قوة المستوي الفني للمنتخب المصري لكرة اليد والذي دائما ما يقدم للجمهور المصري ما يسعده ويحقق أفضل النتائج وأداء مشرف ومميز. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4553857

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمي بدعم استهلاك الطاقة وتوجهات الطقس

في سياق تطورات الأسواق العالمية، شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء، مستفيدةً من استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز سعر خام "برنت" حاجز الـ82 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم. تلك الزيادة تأتي بعد فترة من التراجع الذي شهدته أسعار الغاز، حيث انخرطت بأقل من 3.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4553732

حالة من عدم الاستقرار.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 16 نوفمبر 2023 إلى الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على كافة أنحاء الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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سفارة مصر بالأردن توضح للمواطنين بالخارج كيفية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أصدرت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان بيانًا يوضح للمواطنين المصريين بالأردن كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت السفارة- في بيانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم الأربعاء أن التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أيام.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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