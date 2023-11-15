المرشح الرئاسى حازم عمر: الأولوية ستكون للاستثمار الإنتاجى وليس الاستهلاكى

قال المرشح الرئاسي حازم عمر إن من ضمن برنامجه الانتخابي إصلاح المحليات، متابعًا: "إصلاح شامل كامل متزامن في وقت واحد".

وأضاف عمر خلال حواره لبرنامج "انتخابات الرئاسة" المُذاع على قناة "المحور": "لا أريد أن أعمل كرد فعل، يجب أن أتعامل مع كل الأزمات في وقت واحد".

وتابع: "لدينا وجهة نظر في إصلاح المحليات وقطاع التجارة الداخلية والخارجية"، مشددًا على أن من ضمن إصلاح ملف التجارة الداخلية الرقابة والوفرة.

كما أشار إلى أن الأولوية ستكون للاستثمار الإنتاجي وليس الاستهلاكي، مضيفًا: "هذا ليس معناه أنني لا أريد الاستثمار الاستهلاكي، لكن الحوافز ستزيد للاستثمار الإنتاجي لكي يخدم على قطاعات الصناعة والتجارة".

واستكمل المرشح الرئاسي حازم عمر: "تغطية عائد الصادرات للواردات من الاحتياجات الأساسية حاليًا 62% أريد رفعها إلى 80% على 3 سنوات من أجل الانطلاق بالاقتصاد المصري".