الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسى حازم عمر: سأرفع الضرائب إلى 19% على السلع الرفاهية و23% على الكمالية

حازم عمر
حازم عمر

قال المرشح الرئاسي حازم عمر إن ضريبة القيمة المضافة 14% ثابتة على كل السلع، متابعًا: "زجاجة المياه على سبيل المثال كل شخص يحتاجها ويدفع نفس قيمة الضريبة أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء، لذا هنا لا توجد عدالة".

وأضاف عمر خلال حواره لبرنامج "انتخابات الرئاسة" المُذاع على قناة "المحور" أن مثل هذه الضرائب غير المباشرة تعتبر غير عادلة، متابعًا: "سأرفع الضرائب على السلع الرفاهية من 14% إلى 19% و23% على السلع الكمالية".

حازم عمر: الضرائب غير المباشرة عمياء لا تفرق بين غني وفقير

وتابع أن الضرائب غير المباشرة هي ضرائب عمياء لا تفرق بين غني وفقير، متابعًا: "يجب عندما أحصل على ضرائب كدولة تكون من القادر بمقدار يختلف عن الضريبة التي يدفعها الفقراء".

واستكمل المرشح الرئاسي حازم عمر: "هلغي ضريبة الـ14% من على الغذاء والدواء، لكن هرفع الضريبة على السلع الكمالية والرفاهية".

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