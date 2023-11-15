الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رؤية المرشح الرئاسي حازم عمر لإصلاح منظومة الإدارة المحلية (إنفوجراف)

حازم عمر
حازم عمر

كشف حازم عمر، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ملامح رؤيته في شأن إصلاح منظومة الإدارة المحلية ومنها:

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حازم عمر: برنامجى يتضمن إصـدار قانون جديد للإدارة المحلية يليق بمصر

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الجمعة.. المؤتمر الانتخابى الأول لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر

إصـدار قانـون جـديـد للإدارة المحليـة يساعد إنشاء نظام محلي يليـق بـمصـر

القانون ينظم تقديم المؤسسـات المحلية لخـدمـات أفضـل للمواطـن

إنتـاج كادر محلـي يخلق قيادات محلية مؤهلـة ومـدربـة وقـادرة على تنفيذ القانـون على الجميع وللجميع

قال إن رؤيته سوف ترتب عـودة الثقـة للعامليـن بالإدارة المحليـة فـي أنفسهم

أيضا سوف يعمل على عـودة ثـقـة المواطـن بالعامليـن بـالإدارة المحليـة مـن أجـل تقـديـم خدمـات أفضـل للمواطـن

كذلك سوف يعمل من خلال المحليات على تحسين جودة الحيـاة للمواطنيـن بمـا يجعلهـم يشعرون بالاهتمام والـرضا

سوف يجعل ذلك المواطنين أكثـر تـفـاعـلا مـع المشروعات القومية.

المهندس حازم عمر رئيس الجمهورية الادارة المحلية قانون جديد القانون

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