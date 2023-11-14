الجمعة.. المؤتمر الانتخابى الأول لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر

تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤتمرها الانتخابي الأول، يوم الجمعة الموافق ١٧ نوفمبر في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

يناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

يحضر هذا المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: قررنا انتهاج مسار غير تقليدي في الدعاية الانتخابية

فيما قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنها قررت انتهاج مسار غير تقليدي في الدعاية الانتخابية في دعم مرشحها للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للإمكانيات المادية المتاحة للحزب ومرشحه الرئاسي، وترشيدًا للنفقات حتى لا نثقل على كوادر الحزب ومؤيدي مرشحنا، بالإضافة للموقف الحالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

وأضافت الحملة أنه في إطار الجدول الزمني من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات وبدء فترة الدعاية الانتخابية، فتم وضع خطة تتضمن عدة محاور سيتم اتباعها خلال فترة الدعاية الانتخابية، مؤكدة أن المحور الأول يتضمن الإعلان عن طريق الملصقات الورقية واللافتات الإعلانية واللوحات الاعلانية المضيئة، وحملة انتخابية موسعة ومدروسة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحملة أن المحور الثاني يتضمن عقد 4 مؤتمرات صحفية موسعة في مقر الحزب تخاطب قطاعات الجمهورية لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، بحضور وسائل الإعلام المختلفقة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات.

وأشارت الحملة إلى أن المحور الثالث يتضمن التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، للمساهمة في عرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.

كما أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر عن اختيار النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، والنائب محمد الرشيدي الأمين العام المساعد للحزب، في تشكيل هيئة مكتب الحملة الانتخابية المركزية.

وأعلن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي، عن تشكيل هيكل حملته الانتخابية فى محافظات مصر المختلفة، وتضمن التشكيل المركزي اللواء محمد صلاح أبوهميلة منسق عام الحملة، والنائب إيهاب عادل رمزي الممثل القانوني للحملة، واللجنة القانونية، تشمل مراد محمود خضر، وعياد رزق عبيد، ونانسي فتحي عبدالخالق واللجنة الإعلامية، الدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة، والنائبة أمل مصطفى عصفور، وفاتن أحمد الفقي، وسارة علاء الدين.

كما شملت هيئة مكتب الحملة المركزية للحملة كلًا من النائب مجدي صادق الوليلي، والنائب محمد أحمد الرشيدي، والنائب إيهاب وهبة لبيب، والنائب عبدالله أحمد مبارك، والنائبة ألفت مصطفى المزلاوي، والنائب أحمد عاشور أحمد، والنائب مكرم السيد رضوان، والنائب سيد أحمد سلطان، والنائبة سامية محمد توفيق، والنائبة ولاء أحمد التمامي، والدكتورة نيفين محمود بسيوني، والمهندس أحمد إسلام محمد، والنائبة آمال إبراهيم عبدالحميد، والنائب فؤاد سعد القاضي والدكتور كريم نبيل سالم، والنائب أيمن عثمان السيد، والنائب طارق سيد الطويل، والنائبة نجلاء محمود العسيلي، والنائبة إيلاريا سمير حارص، وشريف محمد هلال.