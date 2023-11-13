حازم عمر: تعاملت مع كافة مؤسسات الدولة وأملك خطة لإصلاح الاقتصاد المصرى

تحدث المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن خبرته في الشؤون الخارجية والاقتصادية والزراعية، وانتقد أداء الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أنه فشل لأنه اعتمد على جماعة وليس على مؤسسات الدولة.

وقال عمر، في لقاء خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، إنه خلال فترة عمله في الخارجية، تعامل مع كافة مؤسسات الدولة، لأن الشؤون الخارجية تتضمن الاقتصاد والبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة والبرامج الأمنية والعسكرية، وأنه كان لديه مصالح مختلفة ومشتركة مع شركائه الدوليين.

وأضاف أن أي مرشح رئاسي يجب أن يكون لديه خبرة وتصادمي، وأن يستطيع التعامل مع المؤسسات الدولية بأريحية، وأن يكون هناك آلية للتعاون والهدف واحد، وهو رفعة ومصلحة الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه يملك خطة لإصلاح الاقتصاد المصري خلال ثلاث سنوات، موضحا أن هناك ثمانية عناصر في الاقتصاد هم هيكل المالية العامة والصناعة والتجارة والاستثمار والجهاز المصرفي والسياسات النقدية والتوظيف والخدمات والزراعة، وأن كل قطاع منهم يخدم الآخر.

وذكر أنه يفكر في كيفية رفع الكفاءة المحصولية أكثر من اتساع الرقعة المساحية، وأنه يهدف إلى زراعة منتجات يمكن تصديرها أو استبدال المنتجات المستوردة بها، معتمدا على الإرشاد الزراعي والدورات الزراعية المتعددة.