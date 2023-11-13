حزب الإصلاح والنهضة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد الحوار الوطني نقلة بالحياة السياسية

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إننا نشهد حراك حزبي في غاية الأهمية، حيث يوجد 3 رؤساء أحزاب مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم معروفين بتاريخهم.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة خلال مداخلة هاتفية عبر فضاية extra news، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد الحوار الوطني تمثل نقلة في الحياة السياسية، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من أطياف المجتمع المصري ممثلة في الانتخابات وترسم صورة حقيقية، ومن ثم فإنه من الواضح خلال التشكيل الانتخابي الموجود أنه يعطي مساحات مختلفة لكل ما يمثل رأي، كما أن كل مرشح رئاسي لديه برامجه التي يطرحها والتي تمثل الخلفية الحزبية التي ينتمي إليها.

وأوضح أننا كحزب الإصلاح والنهضة نتبنى استراتيجية خاصة في الدعاية الانتخابية متمثلة في محورين؛ المحور الأول دعم وتشجيع المواطن المصري في النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، المحور الثاني يتمثل في غرس فكرة الحوار الوطني ودوره الهام المتمثل في إحداث نقلة في الحياة السياسية.