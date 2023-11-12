جمال التهامى: لا بد أن يكون للأحزاب السياسية دور جوهرى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: أعتبر أن المواطن المصري سينقصه شيء عظيم إذا لم يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف التهامي خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الأحزاب السياسية هي البوتقة التي تنصهر فيها مطالب الجماهير، ومنتشرة في ربوع مصر من خلال حملاتها في المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضح أنه لا بد أن يكون للأحزاب السياسية دور جوهري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى أنه يوم الخميس 9 نوفمبر كان لدينا مؤتمر جماهيري في كفرالشيخ لحزب حقوق الإنسان والمواطنة، وتلاه اجتماع مع الأمانة العامة للاتفاق على ما سوف يتم خلال المدة البينية من يوم الخميس حتى نهاية العملية الانتخابية، فكان المؤتمر يدور حول محورين؛ محور تنويري وتثقيفي لإعلام المواطنين في الأقاليم والمراكز ما تم من إنجازات على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، والمحور الثاني خاص بالشباب، حيث يعتبر 60% من تعداد مصر من الشباب، وبالتالي فهم جوهر العملية الانتخابية، وهم المستقبل وهم الحاضر، فكان لا بد من مخاطبة الشباب والرد عليهم والتأكيد لهم بأن المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الإيجابي هي مشاركة واجبة ووطنية ويتعين على الشباب أن يختاروا رئيسهم بأنفسهم.