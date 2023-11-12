الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشعب الديمقراطي": الانتخابات الرئاسية المقبلة بها كل الأيدلوجيات وتستوعب الجميع

خالد فؤاد رئيس حزب
خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي

علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، علي الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة مع بداية فترة الدعاية والحملات الانتخابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية القادمة بها كل الأيدلوجيات وتستوعب الجميع.

 وأضاف أن الحزب منضم للحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي، ونؤيده تأييدًا موضوعيًا يتمثل في محاورة عدة، وهي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتوازن الكبير الذي استطاع الرئيس السيسي أن يصل به إلى مستوى يباهي به الأمم والشعوب.

وأشار إلى أن الحزب نظم مؤتمرًا حاشدًا بمركز البلينا بمحافظة سوهاج لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية، وكان مؤتمرًا قويًا وضحنا فيه لجماهير الصعيد طبيعة المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد والشرق الأوسط.

الشعب الديمقراطي اكسترا نيوز خالد فؤاد

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