حازم عمر: برنامجى يتضمن إصـدار قانون جديد للإدارة المحلية يليق بمصر

كشف المهندس حازم عمر، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، عن ملامح رؤيته في شأن إصلاح منظومة الإدارة المحلية.

وتضمنت ملامح رؤيته في هذا الشأن، العمـل على إصدار قانون جديد للإدارة المحليـة يساعد إنشاء نظام محلي يليـق بمصر ومؤسسات محلية تقدم خدمات أفضل للمواطن، كما تضمنت إنتاج كادر محلي يخلـق قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة على تنفيذ القانون على الجميع وللجميع.

وأوضح أن رؤيته في شأن الادارة المحلية سوف يكون لها عائد على المواطنين، يتمثل في عـودة الثقـة للعاملين بالإدارة المحليـة فـي أنفسهم، وعـودة ثـقـة المواطـن بالعاملين بـ الإدارة المحليـة مـن أجـل تقـديـم خدمـات أفضـل للمواطـن المصـري الأصيـل الـذي تحمـل الكثيـر بسـبب فســاد هـذه الإدارة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

وأضاف: كما أن رؤيتي سوف ترتب تحسين جودة الحياة للمواطنين بمـا يجعلهم يشعرون بالاهتمام والـرضـا في جميع ربوع مصـر ويجعلهم أكثـر تـفـاعلا مـع المشروعات القومية.

فيما عقدت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الإسكندرية اجتماعًا في إطار عمل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، لدعم مرشح الحزب ورسم خطط الحملة خلال الأيام القادمة، ومتابعة كل الأمور التنظيمية والدعائية.

وتم خلال الاجتماع إصدار عدة قرارات تنظيمية لأمانات الأقسام على مستوى المحافظة، ومنها توزيع البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسى المهندس حازم عمر والتنسيق للحملة الانتخابية، وخطه الدعاية، وكذلك تسكين اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة.

وتنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المؤتمر الانتخابي الأول، يوم الجمعة الموافق ١٧ نوفمبر في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات الموجودة بشارع يوسف عباس بمدينة نصر؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

ويحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.