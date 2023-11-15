سفارة مصر بالأردن توضح للمواطنين بالخارج كيفية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

أصدرت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان بيانًا يوضح للمواطنين المصريين بالأردن كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت السفارة- في بيانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء اليوم الأربعاء أن التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي للأردن).

وأشارت إلى أن الحضور للناخب يكون بأصل جواز السفر الساري أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية.

ولفت إلى أن لجان التصويت ستكون في مركزين الأول في مبنى السفارة الكائن بالعاصمة الأردنية عمان أو القنصلية المصرية في محافظة العقبة الأردنية، معربة عن تقديرها واحترامها لكافة المواطنين المصريين بالأردن الشقيق.

كما أرفقت السفارة - في بيانها - رابط الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله معرفة التفاصيل والإجراءات الخاصة بعملية انتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك أرقام السفارة الخاصة بالتواصل مع المواطنين المصريين بالأردن.